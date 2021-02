200 taxis volants commandés par United Airlines

Le géant américain de l’aviation, United Airlines, veut miser sur les « voitures volantes », à savoir des petits appareils électriques à décollage et atterrissage verticaux. Le transporteur a en effet passé commande de 200 exemplaires de ces véhicules à la startup Archer, à plus de 1 milliards $, nous apprend Ecofin.

Pour United, il s’agit notamment de s’en servir, dans un avenir plus ou moins proche, pour connecter ses clients à l’aéroport, depuis les centres villes, ou encore de faire les liaisons entre deux villes voisines. « C’est assez incroyable de penser à l’ampleur de ce marché », a déclaré Adam Goldstein, co-fondateur et co-PDG d’Archer. « Le partenariat avec United nous donne vraiment une chance d’arriver les premiers sur le marché et nous aide vraiment à accélérer notre calendrier.»