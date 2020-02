2020, une année dédiée à la technologie et l’innovation en faveur des jeunes

Lorenzo Fanara, Ambassadeur d’Italie à Tunis a appelé les investisseurs tunisiens et italiens à renforcer la coopération bilatérale pour que 2020, soit une année dédiée à la technologie et l’innovation en faveur des jeunes.

Intervenant lors d’un workshop sur le partenariat stratégique tuniso/italien dans les secteurs de la mécatronique et des TIC, organisé, mercredi, à Tunis, le diplomate a plaidé en faveur d’un esprit de collaboration mutuelle qui contribuera à la relance de l’économie des deux pays.

” Les entreprises italiennes doivent tirer profit des opportunités offertes en Tunisie dans les secteurs de la mécatronique et des TIC “, a indiqué Fanara, ajoutant que les investisseurs tunisiens peuvent dans le même cadre échanger leurs expertises avec leurs homologues italiens, d’autant plus que le partenariat entre les deux pays dans les secteurs technologiques, reste très structuré.

Plus de 800 entreprises italiennes sont implantées en Tunisie dans plusieurs domaines (agriculture, technologique, textile, énergies…), a encore rappelé le diplomate italien.

Au cours de son intervention, la Directrice de l’Agence Italienne pour le commerce extérieur(ICE), Donatella Iaricci a souligné que cet événement a pour objectifs d’explorer de nouvelles opportunités de collaboration entre les deux pays et de permettre aux entreprises italiennes d’examiner de nouvelles formes de partenariats avec leurs homologues tunisiens dans les secteurs de la mécatronique et des TIC, deux secteurs clés dans les processus de production industrielle automatisés et interconnectés, liés à l’industrie 4.0.

En marge de ce conclave, des rencontres BtoB seront programmées entre 18 entreprises italiennes opérant dans les secteurs de la mécatronique et des TIC et des sociétés tunisiennes opérant dans les mêmes secteurs. Le programme prévoit, également, des visites de terrain aux pôles technologiques de Sousse et El Ghazala.

Ce workshop organisé par l’ICE et en collaboration avec l’Association Italienne de l’Automatisation Mécatronique(AIDAM), s’inscrit dans le cadre d’un programme de l’Union Européenne dénommé PES 2 (Piano Export Sud).