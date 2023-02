2022, une année historique pour les énergies renouvelables en Europe

Tout n’est pas que mauvaise nouvelle en ce qui concerne l’énergie en 2022. L’année dernière, 22% de l’énergie produite dans l’Union européenne (UE) provenait de l’éolien et du solaire, et c’est historique. Pour la première fois, elle a dépassé celle générée par le gaz (20%), d’après un rapport publié par le think tank britannique Ember, mardi 21 janvier.

Durant cette année chaotique, « L’Europe a évité le pire de la crise énergétique », a déclaré à cette occasion Dave Jones, chef du département d’analyse des données du think tank. Malgré la guerre en Ukraine et l’importante baisse d’approvisionnement en gaz russe, l’UE a pu faire face aux risques de crise énergétique.

L’un des risques avec la guerre en Ukraine était en effet de voir un retour en force du charbon, pour compenser les pertes d’approvisionnement en gaz russe. Un choix qui aurait mis en péril l’objectif de neutralité carbone de l’Union européenne. Celle-ci doit en finir avec les émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici 2050, avec une première réduction de 55% d’ici 2030. L’un des leviers pour y parvenir est bien sûr d’abandonner progressivement les énergies fossiles afin de faire face au changement climatique.

Mais la coupure du robinet gazier russe n’a pas finalement entraîné d’explosion du recours au minerai noir. Au final, plus de peur que de mal, puisque le rapport montre qu’en 2022, la part du charbon n’a finalement connu une hausse que d’1,5 point par rapport à 2021.