2023, année la plus meurtrière depuis une décennie pour les migrants

Au moins 8 565 personnes sont mortes sur les routes de la migration dans le monde en 2023, ce qui en fait l’année la plus meurtrière de la décennie, annonce, mercredi 6 mars, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). «Le nombre des morts en 2023 représente une augmentation tragique de 20 % par rapport à celui de 2022, ce qui souligne le besoin urgent d’agir pour éviter de nouvelles pertes de vies humaines», affirme cette agence de l’ONU dans un communiqué.

Le nombre total de morts de l’année dernière dépasse le précédent record établi en 2016, lorsque 8 084 migrants étaient décédés sur les routes. L’OIM souligne que les voies migratoires sûres et légales restent peu nombreuses, ce qui pousse des centaines de milliers de personnes chaque année à tenter leur chance dans des conditions dangereuses. La traversée de la Méditerranée reste la route la plus meurtrière pour les migrants, avec au moins 3 129 décès et disparitions enregistrés l’an dernier. Un peu plus de la moitié des décès de 2023 sont dus à des noyades, 9% à des accidents de voiture et 7% à des actes de violence.

