20351 infractions économiques relevées jusqu’à la fin du mois de novembre dernier

20351 infractions économiques ont été relevées jusqu’à la fin du mois de novembre dernier par les services du ministère du Commerce et du Développement des exportations, a déclaré, dimanche à la TAP, le directeur général de la concurrence et de la recherche économique, Houssem Eddine Touiti.

Il s’agit, a-t-il fait savoir, de 8396 infractions relatives à la hausse illégale des prix et à la spéculation et de 11955 infractions au niveau de la transparence et de l’intégrité des transactions.

Il a ajouté que d’importantes quantités de produits ont été saisies et des sanctions administratives prises à l’encontre des contrevenants dont des décisions de fermeture et d’interdiction d’approvisionnement. Il a indiqué que le ministère a lancé au cours des mois de septembre et d’octobre derniers des programmes de contrôle sectoriel d’urgence portant sur les secteurs des produits agricoles et de la pêche (légumes, fruits, volailles, œufs et poissons), des intrants de production agricole (fourrage et engrais ), des denrées alimentaires subventionnées (céréales et dérivés, huile végétale et sucre), des matériaux de construction, des fournitures scolaires et du tabac.

Il a indiqué que ces infractions ont porté, notamment, sur les produits agricoles et de la pêche (10 933 infractions économiques). 3382 tonnes de légumes et céréales, 13 tonnes de viande de volaille, 2,5 tonnes de poissons et 2 millions d’œufs ont été saisies au cours de la même période, a-t-il dit.

Selon le responsable, les campagnes de contrôle menées sur les routes et au niveau des circuits de distribution ont contribué à la baisse des prix de la viande de volaille d’environ 25% au niveau de la production, de 6 à 12% au niveau d’abattage et de 5 à 9% au niveau du détail. Elles ont, aussi, contribué à maintenir les prix des œufs, du poisson et de la viande rouge à des niveaux acceptables, outre une légère baisse des prix de l’agneau (2 %).