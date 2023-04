23 blessés dans le dérapage d’un bus de transport privé

23 passagers ont été blessés dimanche dans le dérapage d’un bus de transport privé, assurant le transport d’élèves d’une école primaire privée à Jammel (gouvernorat de Monastir), lors d’une sortie scolaire. L’accident a eu lieu au niveau de la ville de Hammamet (gouvernorat de Nabeul), a indiqué le porte-parole de la protection civile. Dans un communiqué rendu public, l’accident s’est produit vers 8h du matin et a fait 23 blessés dont 16 élèves et 7 accompagnateurs. L’état de santé des blessés est stable et ont reçu les soins nécessaires avant des les transférer vers l’hôpital régional de Nabeul, a encore précisé la même source. 4 ambulances de protection civile ont été mobilisées vers le lieu de l’accident soutenues par deux véhicules de la santé publique, a encore rappelé la même source.

