241 logements sociaux à Bir Mcherga seront livrés fin janvier 

Le projet de logements sociaux à Bir Mcherga, dans le gouvernorat de Zaghouan, a atteint sa phase finale avec le parachèvement des travaux vers le courant du mois de janvier 2024, a déclaré, mardi à l’Agence TAP, le gouverneur de Zaghouan, Mohamed El Euch. Il ajouté que l’élaboration des contrats et les procédures de remise de ces logements à leurs bénéficiaires seront déclenchés sous peu, sans communiquer de date butoir.

Le nombre de logements qui seront remis, s’élevé à 241 unités, sur un total de 270 logements réalisés dans le cadre du programme spécifique du logement social, pour un coût total d’environ 15 millions de dinars, a-t-il fait savoir.

» La détermination de la liste définitive des bénéficiaires a été opérée dans la plus grande transparence, le respect de l’ensemble des conditions requises et en présence d’un huissier de justice « , a affirmé le responsable.

Il a souligné que 29 logements demeureront vacants à la disposition de la cellule de gestion active au niveau du ministère de tutelle, dans l’attente de la décision appropriée à leur égard.

