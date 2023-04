25 mille tonnes de blé dur américain en don. Qu’en fera l’OTC ?

Dans un récent Tweet, l’ambassade américaine en Tunisie a annoncé l’arrivée d’un bateau transportant 25 mille tonne de blé dur américain en don pour la Tunisie.

L’ambassade précise que c’est « pour aider le peuple tunisien à subvenir à ses besoins en cette denrée, à faire face aux conséquences de l’invasion russe de l’Ukraine » comme elle l’appelle. Cette cargaison de blé dur, a été assurée en coopération avec la Banque Mondiale et l’Office tunisien des céréales (OTC). Dans le même Tweet, l’ambassadeur américain à Tunis Joey Hood a commenté que « cette contribution américaine vise à fournir le blé américain aux familles tunisiennes en prévision de l’Aid El Fitr pour les familles qui en ont le plus besoin ». Reste donc à savoir ce que fera l’office des céréale de ce DON américain de 25 mille tonnes, s’il sera vendu ou simplement distribué aux familles les plus nécessiteuses ? !