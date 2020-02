2,5 MUSD de la Corée du Sud, pour le “TUNEPS 2”

Demain , 13 février 2020, aura lieu la signature d’un protocole d’accord entre l’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) – Bureau de la Tunisie et le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) – Bureau pour l’Afrique du Nord). Ce protocole d’accord entre dans le cadre de l’implémentation du projet de coopération Tuniso-Coréenne : Système Tunisien de Passation des Marchés Publiques en Ligne (TUNEPS) dans sa deuxième phase, qui s’étend sur la période 2019 – 2022 avec un budget total de 2.5 Millions USD financé par la KOICA sous forme de don.

Avec le soutien du gouvernement de la République de Corée, à travers la KOICA, la Tunisie a mis en place, en 2014, une plate-forme de passation de marchés électronique connue sous le nom de TUNEPS, inspirée du système coréen de passation de marchés en ligne qui représente une réussite, appelé KONEPS.

Avec la promulgation de l’utilisation obligatoire de TUNEPS pour le secteur public et les administrations locales (depuis 2019, l’utilisation de la plateforme est obligatoire pour les autorités locales), TUNEPS 2 vise à améliorer le système de passation électronique des marchés publics grâce à la mise en œuvre du système de virtualisation, à renforcer le système PKI et à développer le système d’application / Web mobile TUNEPS. Il vise également à renforcer les capacités des utilisateurs tout en assurant la pérennité et la généralisation de TUNEPS.

Le Système Tunisien de Passation des Marchés Publiques en ligne (TUNEPS) vise à accroitre la transparence, à consolider la concurrence dans les marchés publics grâce à l’accès à une plateforme de passation électronique et à améliorer le climat d’investissement et les services gouvernementaux en Tunisie. Il appuie les efforts de la Tunisie dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD), plus précisément l’ODD 8 : Travail décent et croissance durable, l’ODD 9 : Infrastructures résilientes et innovation, l’ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces et l’ODD 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs.