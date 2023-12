259 tentatives de suicide infantile ont été au cours de l’année 2022

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Amel Belhaj moussa a indiqué que 259 tentatives de suicide ont été commises par des enfants au cours de l’année 2022 contre 194 au cours de l’année 2021, soit une hausse de 33 pc.

Elle a souligné, au cours d’une rencontre organisée à l’occasion de la clôture du mois de protection de l’enfance, consacrée à la présentation des données et statistiques sur les activités des délégués à la protection de l’enfance au titre de l’année 2022, que 80 pc des cas de tentatives de suicide ont été enregistrées chez les filles.

Belhaj moussa a relevé qu’une étude sera réalisée sur ce phénomène par le ministère de la famille pour connaitre les causes des tentatives de suicide chez les enfants de manière scientifique et objective.

Elle a affirmé que le nombre global des signalements sur les enfants victimes de violences a atteint 8135 en 2022 contre 7100 en 2021, alors que la violence physique contre les garçons a atteint 29 pc parmi la totalité des violences contre 20 pc chez les filles.

La ministre de la femmes a relevé que les délégués à la protection de l’enfance ont pris en charge 109 enfants ayant consommé de la drogue et reçu 758 demandes de médiation, signalant que la plupart des dossiers de médiation englobent les cas de vol, de violence et de dommages causés à autrui.

Elle a signalé que 848 cas d’accouchements hors mariage ont été enregistrés au cours de l’année 2022 contre 802 en 2021.

Belhaj moussa a souligné l’attachement du ministère à renforcer les ressources humaines au niveau des délégués à la protection de l’enfance à travers l’ouverture de concours externes pour le recrutement de 40 délégués adjoints, précisant que 7 mille demandes de candidatures ont été reçues.

A cette occasion, la ministre de la famille a rendu hommage à un nombre de délégués à la protection de l’enfance dans les gouvernorats de Béji, du Kef, de Mahdia et de Sidi Bouzid.

- Publicité-