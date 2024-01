26,3 % est le taux moyen des « NEET » en Tunisie

Les jeunes qui ne sont ni employés, ni en études, ni en formation sont définis par le concept de «NEET» en Tunisie, ont fait l’objet d’une étude basée sur le contact direct et faite par trois organisations onusiennes en Tunisie (ONU, OIT et Pnud), sur l’ensemble de la population des jeunes âgés de 15 à 29 ans au sein des quatre gouvernorats, le taux moyen des NEET se situe à 26,3 %.

Selon la même source, « plus d’un jeune sur quatre de la tranche d’âge 15-29 ans se trouve donc dans une situation NEET. Le taux le plus élevé est enregistré à Kairouan (30,6 %); pour Sidi Bouzid et Gafsa, les taux sont respectivement de 29,3 % et de 27,7 % alors que Monastir enregistre le taux le moins élevé, avec 19,5 % (Figure 5). Les hommes sont légèrement plus représentés que les femmes dans la population NEET, et à Monastir cette différence est encore plus marquée (Tableau 5). Selon les données de l’enquête, 23 % des ménages des quatre gouvernorats comptent au moins un NEET parmi leurs membres. Le pourcentage des ménages comptant au moins un NEET s’élève à environ 28 % à Kairouan, 23 % à Gafsa et Sidi Bouzid et 18% à Monastir ».

les NEET chômeurs représentent 67,4 % du total des NEET. Les autres sont des NEET inactifs ne cherchant pas de travail à hauteur de 25,8 % et des NEET inactifs cherchant du travail mais indisponibles dans l’immédiat à hauteur de 6,8 % (Figure 6). Les différences de genre jouent un rôle important dans la situation des NEET, puisque les femmes constituent la majorité des inactifs cherchant du travail mais indisponibles dans l’immédiat tandis que le taux de chômage est beaucoup plus élevé chez les hommes