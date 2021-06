276 migrants sud-asiatiques bloqués en Méditerranée secourus par la Marine tunisienne

Les autorités tunisiennes ont secouru 267 migrants d’Asie du Sud, dont 264 Bangladeshis, qui tentaient de quitter la Libye pour rejoindre l’Europe en traversant la Méditerranée jeudi.

La Marine a aidé à ramener les migrants à Ben Guerdane, près de la frontière avec la Libye, après que leur bateau est tombé en panne. Ils ont été remis à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et au Croissant-Rouge, ont indiqué les garde-côtes.

Les migrants ont été placés en quarantaine dans un hôtel de l’île de Djerba, a précisé l’OIM.

Selon les chiffres de l’OIM, plus de 1 000 migrants espérant rejoindre l’Europe sont partis de Libye et se sont retrouvés en Tunisie depuis janvier, et le nombre de départs est en augmentation.

De janvier à avril 2021, 11 000 départs de Libye ont été enregistrés, soit 70 % de plus que sur la même période l’année dernière, selon le HCR, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés.

L’agence a déclaré que la « détérioration » des conditions de vie des migrants en Libye et en Tunisie pousse beaucoup d’entre eux à tenter la dangereuse traversée de la côte nord-africaine vers l’Europe.

Mongi Slim, responsable du Croissant-Rouge, a déclaré que les centres mis en place pour héberger les migrants en Tunisie sont saturés.

Selon l’ONU, au moins 760 personnes ont péri traversant la Méditerranée entre le 1er janvier et le 31 mai, contre 1 400 l’année dernière.