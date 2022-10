2,8 millions de tonnes de phosphate produites depuis le début de l’année

La production de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) en phosphate commercial depuis le début de l’année et jusqu’au mois de septembre dernier, s’est élevée à 2 millions 800 mille tonnes, soit 38% en deçà des objectifs fixés.

Selon les statistiques de la CPG, la quasi-totalité de la production provient des sites de Metlaoui et Mdhilla, au vu de l’interruption de la production dans les sites de Redeyef et Om Larayes pour cause des revendications sociales et des mouvements de protestation qui se poursuivent depuis 2020.

D’autre part, durant les neuf premiers mois de l’année en cours, la CPG a réussi à approvisionner ses clients locaux parmi les fabricants d’engrais chimiques, à savoir le Groupe Chimique Tunisien (GCT) et la Société Tuniso-Indienne des Engrais (TIFERT), par près de 2 millions 655 mille tonnes de phosphate commercial.

L’année 2022 a également été marquée par un retour progressif de la CPG sur le marché mondial des phosphates, en exportant environ 56 mille tonnes vers des clients en France et en Turquie notamment.

La Compagnie avait élaboré, au cours de l’année, un plan de relance des exportations tunisiennes de phosphate vers les marchés asiatiques et européens, après plus de dix ans d’arrêt, avec pour objectif l’exportation de 300 mille tonnes de phosphate commercial sur les marchés internationaux.