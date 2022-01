292 infractions économiques relevées en décembre à Kasserine

Les services du contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à Kasserine ont relevé durant le mois de décembre 2021, 292 infractions économiques à l’issue de 3066 visites d’inspection.

Les infractions concernent notamment le défaut d’affichage des prix (52), les hausses illicites (69), le non respect des mesures relatives aux produits subventionnés (31) et l’usage d’appareils de mesure non-autorisés (32).

Selon la même source, 84 infractions ont été enregistrées dans le secteur de l’alimentation, 125 dans celui des fruits et légumes, 8 au titre des volailles, 3 infractions dans le secteur des œufs et 23 infractions dans la restauration.

Parmi les produits saisis au cours du mois de décembre 2021: plus de 1500 litres d’huile subventionnée, plus de 4 tonnes de poissons, 12 kilos de semoule et 90 kilos de chocolat.