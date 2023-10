2e session des consultations politiques Tunisie-Afrique du Sud : Déclaration finale

Le ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar et son homologue sud-africaine Naledi Pandor ont souligné la nécessité de renforcer la concertation sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Les deux ministres présidaient, vendredi, la deuxième session des consultations politiques de haut niveau entre la Tunisie et la république d’Afrique du Sud.

Dans une déclaration émise à l’issue des travaux, les deux parties ont insisté sur le besoin de placer le développement économique en Afrique ainsi que la défense des principes de solidarité et de souveraineté dans le continent en tête des priorités. Elles ont mis en avant le renforcement de la position du continent sur la scène internationale.

Dans le document, les deux ministres évoquent les préparatifs en prévision de la tenue de la 6e session commission mixte et la finalisation des procédures relatives à la signature d’un protocole d’accord sur les concertations diplomatiques entre les deux pays.

Ils sont convenus de la nécessité de consolide la coopération avec le reste des pays africains pour réaliser les objectifs de la paix, la stabilité, l’intégration économique et le développement durable en Afrique, mettant l’accent sur le besoin de traiter à la racine la phénomène de la migration clandestine.

Abordant la coopération bilatérale, les deux ministres ont affirmé que la prochaine commission mixte sera le cadre devant contribuer à l’impulsion des relations de partenariat économique et permettre de poursuivre les négociations sur le mémorandum d’entente qui sera signé entre les ministres du Commerce et de l’Industrie des deux pays.

Ils ont dit encourager la coopération entre les régions, les districts et les zones industrielles dans les deux pays, citant à juste titre, la visite effectuée par une délégation de la Province du Cap oriental en Tunisie du 9 au 16 septembre 2023, au cours de laquelle cinq mémorandums d’entente ont été signés avec les gouvernorats de Médenine, Gabès et plusieurs entreprises économiques.

Sur un autre plan, les deux ministres des Affaires étrangères ont exprimé leur satisfaction des pas franchis vers la création du conseil d’affaires tuniso-sud-africain. Ils ont, également abordé les conventions de coopération dans les domaines du tourisme, la culture et les arts, autant d’accords, qui, ont-ils affirmé, seront mis en avant à l’occasion de la tenue de la 6e commission mixte prévue en 2024 à Pretoria.

En ce qui concerne les questions régionales, les deux ministres ont notamment souligné l’importance d’actionner l’initiative » Faire taire les fusils » et d’œuvrer à la réalisation des objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Ils ont exprimé leur préoccupation au sujet de la multiplication des coups d’Etat militaire en Afrique.

Sur le plan international, les deux ministres ont insisté sur la réforme de l’organisation onusienne en y renforçant la démocratie et l’efficience en termes de représentativité, réaffirmant la position de leurs pays respectifs en faveur de la cause palestinienne. Ils ont insisté, à ce propos, à l’urgence de hâter le processus de paix au Moyen-Orient pour trouver une solution durable au conflit.

- Publicité-