2e tranche de l’emprunt national 2021 : Les souscriptions seront ouvertes du 18 au 24 août 2021

Les souscriptions à la deuxième tranche de l’emprunt national 2021, dont le montant est fixé à 400 millions de dinars susceptible d’être porté à 500 millions de dinars, seront ouvertes le 18 août et clôturées le 24 août 2021, selon une note envoyée par le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement aux établissements financiers (intermédiaires en bourse, assurances et banques).Trois catégories sont disponibles, dans le cadre de cet emprunt, à savoir :- Catégorie A (réservée aux personnes physiques) : 5 ans dont 3 années de grâce à taux fixe 8,70% brut l’an.

Le prix est 10 dinars par obligation.- Catégorie B : 5 ans, in fine, à taux fixe 8,80% brut l’an. Le prix est 100 dinars par obligation- Catégorie C : 7 ans dont 5 années de grâce à taux fixe 8,90% brut l’an. Le prix est 1000 dinars par obligationLe département de l’Economie a noté que les souscriptions peuvent être clôturées par anticipation, une fois Tunisie Clearing aurait avisé de la souscription du montant de 500 millions de dinars, ou prorogées à une nouvelle date sur une décision du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’appui à l’Investissement.

Et d’ajouter que les tunisiens non résidents peuvent souscrire et acquérir les titres de l’Emprunt obligataire national en dinar, par débit de leurs comptes étrangers ouverts chez les banques en devises ou en dinar convertible ou par virement bancaire de l’étranger. Les détenteurs de ces titres peuvent transférer le principal et les intérêts y afférents selon la règlementation des changes en vigueur.De même, les étrangers peuvent participer et souscrire à cet emprunt.

Leur participation rentre dans la limite de l’enveloppe semestrielle autorisée sur les BTA.Il est à rappeler que l’émission de cet emprunt permettra la mobilisation de ressources internes pour le financement d’une partie des besoins du budget de l’Etat de l’année 2021 conformément à la loi des finances 2021.