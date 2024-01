2ème augmentation de capital par actions gratuites, prévue chez Amen Bank

Dans sa dernière « Rétrospectives 2023 et perspectives 2024 », l’intermédiaire boursier Mac Sa, a évoqué le cheminement en bourse de 15 des valeurs qu’il classe dans son « portefeuille de conviction pour 2024 ».

C’est ainsi que pour Amen Bank par exemple, Mac Sa évoque « un fort positionnement sur le marché en étant 2ème banque privée en termes de crédits, 3ème en termes de dépôts et PNB et 4ème en termes de bénéfices en 2022. Une structure financière solide permettant à la banque de faire face aux risques de son activité avec un ratio de solvabilité confortable devant se maintenir au-dessus des 16%, favorisé par un renforcement continu des Fonds propres par la croissance organique et une politique de distribution de dividende rigoureuse ». Selon Mac Sa donc, l’Amen Bank possède « une des meilleures structures du PNB ».

L’intermédiaire en bourse rappelle l’implémentation d’un nouveau plan stratégique de transformation dénommé « NEXT » adopté en 2019 qui commence à donner ses fruits pour les réalisations de la banque. Ce plan, vise entre autres, à rééquilibrer l’activité commerciale entre le Corporate et le Retail et diversifier les sources de revenus, tout en suivant des pratiques de gestion saine et prudente et ce, par le renforcement du système de maîtrise des risques. Selon Mac, « ce plan permettrait à la banque d’afficher un profil de croissance attractif à moyen et long-terme. Des résultats en forte croissance. Le premier semestre 2023 s’est soldée par un résultat net en hausse de 34% à 112,6 MDT. Et Mac d’annoncer que « une deuxième augmentation de capital par attribution d’actions gratuites est prévue en 2024 »