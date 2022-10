2ème édition de Tunisian Finance Days à Tunis

L’association RECONNECTT, organise la deuxième édition des journées tunisiennes de la finance- Tunisian Finance Days 2022, les 3 et 4 novembre 2022.

Elle se tiendra à Tunis et en version hybride autour du thème : « Une meilleure résilience du système financier tunisien aux changements et aux ruptures ». Ses deux axes majeurs sont la digitalisation de l’industrie financière et l’émergence de la finance durable.

Au programme, deux tables rondes. La première, qui marque l’ouverture de la conférence, est dédiée à la Tunisie. Le thème choisi est celui d’un système financier tunisien résilient à l’ère du numérique et de la finance durable. Il s’agira de réunir des décideurs en matière de politiques économiques, des experts, des professionnels, des universitaires pour débattre des voies de consolidation de la résilience du système financier face aux crises et aux ruptures fondamentales. L’accent est mis sur deux contraintes marquantes des dernières années, à savoir la transformation numérique et la finance durable.

La seconde table ronde prévue pour le vendredi 04/11 propose une lecture holistique des transformations du monde de la finance. En insistant sur l’inévitable cohabitation entre la finance digitale et la finance durable, les panélistes exploreront les voies de création de synergies entre les deux évolutions. L’objectif est de mettre les jalons d’un système financier international solide, stable et au service de l’économie réelle et du bien-être des acteurs.

L’édition 2022 des journées tunisiennes de la finance se tiendra à Tunis, une occasion pour les professionnels, les universitaires, et les étudiants tunisiens de suivre, de comprendre et de participer aux transformations du monde de la finance.

Le principe fondateur des journées de la finance est la réunion des compétences tunisiennes en Tunisie et à l’étranger pour décrypter les enjeux et les défis d’une finance en transformation.

La première édition des journées tunisiennes de la finance a été marquée par la prédominance de la thématique de la transformation numérique et l’impact du big data sur les différents acteurs de la sphère financière. Certes, la deuxième édition s’inscrit dans la même lignée. Néanmoins, la nouvelle édition se différencie par l’intégration de la dimension durable de la finance. Ainsi, une belle ouverture sur la finance verte et durable sera au rendez-vous cette année.

Dès la première session, RECONNECTT s’est fixée pour ambition de mettre fin au cloisonnement du monde universitaire et des praticiens et de créer des synergies et des complémentarités entre les deux approches de la finance. L’évènement est un regard croisé sur le monde de la finance en Tunisie et à travers le monde. Il rassemble des décideurs, des experts et des universitaires de la finance autour des défis et des enjeux de l’industrie financière.