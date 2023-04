2ème Forum d’affaires Tunisie-Corée du Sud 

La deuxième édition du Forum d’affaires Tunisie-Corée-Afrique se tiendra les 8 et 9 mai 2023 à la x – Maison de l’Exportateur à Tunis.

Le forum d’affaires – qui sera inauguré par la cheffe du Gouvernement, Najla Bouden, et le maire de Busan, Park Hyeong-joon – est co-organisé par le Cepex, l’Ambassade de la République de Corée en Tunisie et la Chambre de commerce tuniso-coréenne.

Ce forum vise à créer une plateforme de coopération et d’échanges économiques triangulaires entre la Corée, la Tunisie et le continent africain.

La Tunisie, de par sa position géographique et son appartenance à des groupes économiques tels que le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) et la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), est le partenaire idéal de la Corée pour le développement stratégique du commerce avec le continent africain.

La première édition de ce forum d’affaires a vu la participation de plus de 200 entreprises issues des secteurs suivants : agroalimentaire et agri-tech, TIC, composants automobiles, médecine, industrie pharmaceutique et cosmétique. Elle a également enregistré la présence de partenaires institutionnels tels que l’Agence coréenne de promotion du commerce et des investissements, bureau d’Alger (KOTRA) ; l’Agence de promotion économique de Busan (BEPA) ; la Société financière internationale (SFI) ; et l’Association des importateurs coréens (KOIMA).

Les inscriptions sont ouvertes en ligne via la plateforme : https://koreatunisiaafricabusinessforum.com

Les participants auront la possibilité de choisir les entreprises coréennes qu’ils souhaitent rencontrer en B2B.