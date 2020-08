2ème lot d’équipements sanitaires allemands au profit de 41 communes

L’ambassade d’Allemagne en Tunisie a annoncé dans un communiqué publié, mercredi, que le deuxième lot d’équipements sanitaires destinés à 41 municipalités dans les gouvernorats de Nabeul, Zaghouan, Siliana, Kairouan, Sidi Bouzid et Le Kef sera livré à partir de cette semaine afin de soutenir les efforts de ces communes en matière de lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus.

Il s’agit, selon la même source, de 503 combinaisons imperméables multi-usages et de 503 gilets réfléchissants pour éboueurs, en plus de 123 distributeurs de savon et papiers hygiéniques et de 31 stérilisateurs.

L’ambassade a indiqué que cette initiative est financée par le ministère fédéral de la coopération économique et du développement à travers le programme « Appui à la décentralisation en Tunisie » qui est supervisé par la présidence du gouvernement avec le soutien de la coopération allemande au développement (GIZ) et en coordination avec le ministère des affaires locales, la fédération nationale des villes tunisiennes et un certain nombre d’organisations partenaires donatrices.

Un troisième lot d’équipements sanitaires sera livré à plusieurs municipalités du Nord-ouest et du Centre-ouest, dans le cadre du partenariat avec le programme d’appui à la décentralisation, selon la même source.

L’ambassade a souligné que ces initiatives s’inscrivent dans le cadre de l’engagement de la République fédérale d’Allemagne, notamment en temps de crise, à rester aux côtés de la Tunisie pour un avenir sain, lit-on de même source.