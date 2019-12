2ème réunion cet après-midi entre Jemli et le Quartet Ennahdha, Tahya, Echaâb et Attayar

Le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli devrait rencontrer, cet après-midi, les dirigeants des partis avec lesquels il s’était réuni samedi, à savoir Ennahdha, Tahya Tounes, Echaâb et le Courant Démocrate.

Cette rencontre devrait permettre de trancher les points de désaccord entre ce quartet et déterminer les portefeuilles ministériels qui seront attribués à chacune de ces formations politiques.

Lors d’une brève conférence de presse au terme de la réunion, tenue vendredi au palais Dar Dhiafa, avec les dirigeants des quatre partis, Jemli avait fait état d’un rapprochement de vues sur plusieurs points concernant le programme du gouvernement et sa charte politique.

“J’ai perçu des positions positives des partis présents à la réunion, et une prise de conscience de la nécessité de travailler pour trouver des solutions à la situation économique et sociale”, a-t-il dit.

Au cours de cette réunion, le chef du gouvernement désigné et les représentants des quatre partis politiques Rached Ghannouchi (Ennahdha), Youssef Chahed (Tahya Tounes), Mohamed Abbou (Courant démocrate) et Echaab (Zouheir Maghzaoui) ont examiné deux documents portant sur la charte politique du prochain gouvernement et les grands axes de son programme.

Il a été ainsi procédé à l’examen des deux documents présentés par les quatre partis. Le premier portant sur les seize points qu’ils ont proposé d’inclure dans la charte politique. Et le deuxième comporte les revendications du Courant démocrate qui réclame de placer la police judiciaire sous la tutelle du ministère de la Justice et les instances de contrôle sous celle du département de la fonction publique et de la réforme administrative.

Le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi a déclaré samedi à l’issue de sa rencontre avec le chef du gouvernement désigné que “cette réunion a ouvert la voie pour sortir de la situation de blocage dans la formation du gouvernement”, évoquant “la possibilité d’annoncer la composition du gouvernement au début de la semaine prochaine”.

Ghannouchi a ajouté que “les négociations réunissent quatre partis.. et chacun s’emploiera à obtenir une part qui le satisfait, sans atteindre tout ce qu’il pose comme conditions”.

Pour leur part, le Courant démocrate et le mouvement Echaâb, qui ont récemment fait leur retour à la table des concertations, n’ont pas, encore, tranché la question de leur participation au prochain gouvernement. Ils devront tenir chacun un conseil national durant ce week-end pour trancher la question.

De son coté, le dirigeant du mouvement Tahya Tounes, Marouen Falfel a déclaré samedi à l’agence TAP que la décision de faire partie du prochain gouvernement revient au conseil national qui se réunira lors des prochaines 24h.

Falfel a également souligné que sa formation politique a réagi favorablement aux initiatives de rapprochement des points de vue, en ce qui concerne le processus de formation du prochain gouvernement.

Rappelons que le chef du gouvernement désigné a également rencontré, vendredi, pour la quatrième fois depuis le début des concertations, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail, Noureddine Tabboubi.

Dans une déclaration à l’issue de cette rencontre, Tabboubi a mis l’accent sur la nécessité d’accélérer le processus de formation du prochain gouvernement.

Il a également appelé les partis politiques à ne pas résoudre leurs problèmes internes aux dépens du fonctionnement de l’Etat.

S’agissant des noms proposés par les partis politiques pour des postes ministériels dans le prochain gouvernement, le secrétaire général de la centrale syndicale a souligné que la politique de quotas ne sert pas l’intérêt national.