3 institutions tunisiennes partenaires du plan de recherche entre institutions africaines et françaises « TSARA »

L’Université de Carthage, l’Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles (IRESA) et l’Université Tunis-La Manouba seront les partenaires nationaux de l’initiative TSARA « Transformer les Systèmes Alimentaires et l’Agriculture par la Recherche en partenariat avec l’Afrique » lancée, début mars courant, à l’occasion du Salon International de l’Agriculture 2022 (du 26 février au 6 mars à Paris).

TSARA est initiée par deux instituts de recherche français– Cirad et INRAE – et conjointement construite avec une vingtaine de partenaires africains (des universités et instituts de recherche).

L’initiative TSARA a pour ambition de renforcer les coopérations afin de promouvoir une agriculture, des systèmes alimentaires et des paysages agricoles, pastoraux et forestiers durables qui contribuent à la sécurité alimentaire, à la lutte contre le réchauffement climatique, au renforcement de la biodiversité, à la santé des hommes, des animaux et des écosystèmes ainsi qu’à l’emploi des jeunes et l’équité femmes-hommes. L’initiative a été présentée à plusieurs organisations internationales comme la Banque Mondiale, le FIDA et l’AFD.

Cette initiative a, par ailleurs, pour objectif de produire un programme de recherche et d’innovation co-construit entre institutions africaines et françaises, qui soit à la fois de haute qualité et tourné vers l’impact, la formation, le transfert auprès des acteurs du monde rural et urbain et l’appui aux politiques publiques.

Elle s’appuiera sur le renforcement de dispositifs de coopération existants, tels que les laboratoires internationaux, les observatoires, les réseaux, les plateformes de partenariat. Elle prévoit la construction d’un portefeuille de projets de recherche, de formation et d’accompagnement de l’innovation, sur la base d’un agenda scientifique de moyen-long terme défini autour de huit axes prioritaires : les enjeux portant sur les sols, l’eau et la forêt sous contrainte de changement climatique ; la transition agro-écologique de l’agriculture et de l’élevage ; la durabilité des systèmes alimentaires ; la santé des hommes, des animaux et des paysages ; le travail et l’emploi.

TSARA contribuera à faire progresser des initiatives internationales de grande importance comme le partenariat Union européenne-Union africaine (UE-UA) en Recherche et Innovation, l’initiative UE-UA Protéines végétales, l’initiative 4 pour 1000 (initiative internationale lancée par la France en 2015 dans l’objectif d’améliorer la teneur en matière organique et encourager la séquestration de carbone dans les sols), PREZODE (initiative internationale visant à améliorer les systèmes de surveillance et d’alerte précoce pour prévenir les pandémies) ou la Grande Muraille Verte (initiative phare de l’Union africaine pour lutter contre les effets du changement climatique et de la désertification en Afrique).