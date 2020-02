3 Inventeurs tunisiens primés

Les prix des meilleurs inventeurs ont été remis aux lauréats de la 2ème édition du Concours National de l’Invention, lors de la cérémonie de clôture du salon “Smart Industrie”, organisé à l’initiative de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

Le premier prix, dans la catégorie ” Inventeurs locaux indépendants “, dont la valeur s’élève à 10 mille dinars, a été remporté par Nizar Chelly, pour son invention qui consiste en la création d’une plateforme robotique, qui permet de prendre des photos, moyennant un smartphone.

Quant au premier prix, dans la catégorie ” Inventeurs étrangers “, il a été décerné au palestinien Atef Chekoukati, qui a inventé un système interdisant aux smartphones d’envoyer et de recevoir des SMS pendant un certain temps (par exemple, lors de conduite de véhicule).

La société Tunilec a reçu, quant à elle, le premier prix, dans la catégorie ” Inventeurs locaux institutionnels “, d’une valeur de 10 mille dinars.

Ce concours vise à encourager les jeunes à faire connaître leurs inventions et leur permettre de lancer leurs projets, ainsi que de renforcer les contacts entre les inventeurs tunisiens et étrangers, des différents pays de la région méditerranéenne.

L’APII a organisé, également, dans le cadre du Salon “Smart Industrie”, un hackaton 4.0, auquel ont participé 22 équipes d’élèves, d’ingénieurs et de start-ups, qui se sont investis, pendant 48 heures, pour concevoir des solutions technologiques dans le domaine de l’industrie. Le premier prix a été remporté par l’équipe de l’Université Libre de Tunis.

A cette occasion, le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, s’est félicité de l’adoption, lors d’un conseil ministériel, tenu fin janvier, du projet de financement participatif ou crowdfunding, formulant l’espoir que ce projet soit approuvé prochainement par l’ARP.

Il a souligné, ainsi, l’impératif de diversifier les moyens et les sources de financement de projets, estimant que les banques ne sont plus capables de fournir des ressources financières à tous les porteurs de projets.