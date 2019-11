3 roadshows pour présenter les opportunités d’affaires sur le marché kényan

Trois roadshows seront organisés par la plateforme Think-Africa en mois de novembre 2019(12 novembre à Tunis, 13 novembre à Hammamet et le 14 novembre à Sousse), pour sensibiliser les exportateurs tunisiens aux potentialités du marché Kényan et aux perspectives d’exportation sur ce marché, selon un communiqué publié, vendredi, par le CEPEX.

Cet événement s’inscrit dans le cadre du projet de Promotion des activités d’export créatrices d’emploi vers de nouveaux marchés africains (PEMA) implémenté par la GIZ, sous le mandat du Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du Développement (BMZ), en collaboration avec le CEPEX.

Il constitue, également, le prolongement de la mission de prospection effectuée du 13 au 21 octobre 2019 à Nairobi dont le but de créer un networking entre les membres de Think Africa, les institutions et les milieux d’affaires du Kenya et le bureau du CEPEX à Nairobi.