307 millions d’euros pour l’interconnexion sous-marine Italie-Tunisie

Des efforts continus sont déployés pour résoudre les problèmes qui entravent la modernisation et le développement de l’infrastructure énergétique européenne. L’une des dernières mesures prises par l’Union européenne (UE) pour garantir un avenir énergétique vert est la signature de l’accord de subvention pour la réalisation de la première interconnexion en courant continu entre l’Europe et l’Afrique. Cette signature a été accueillie favorablement par Terna, l’opérateur du réseau de transport d’électricité italien, et par Steg, la compagnie tunisienne d’électricité et de gaz, qui sera chargée de l’interconnexion électrique entre l’Italie et la Tunisie.

Selon Terna, la quatrième édition des PCI Energy Days à Bruxelles a été marquée par la cérémonie de signature de l’accord de subvention pour l’interconnexion électrique d’Elmed entre l’Italie et la Tunisie, qui a initié le financement de 307 millions d’euros de la Commission européenne pour la ligne électrique sous-marine entre les deux pays.

Nous y reviendrons