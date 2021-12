33,5 MDT dépensés en publicités en novembre 21

Un peu plus de 33,495 MDT, ont été dépensés en novembre dernier pour la PUB. Un investissement publicitaire, en hausse de 16 % par rapport à octobre dernier, et de 8 % par rapport à novembre de l’année dernière 2020.

Selon « Med Media », tous les médias auraient bénéficié de cette manne (+47 % pour l’affichage et +8 % pour la presse écrite), sauf la radio dont les rentrées en PUB auraient baissé de 3 %. En novembre 2021, la TV toutes chaînes confondues a engrangé plus de 15,172 MDT, les afficheurs plus de 14,313 MDT, les radios 3,5 MDT, et la presse 0,502 MDT.

A noter que la PUB en Tunisie, c’est d’abord les loisirs et notamment le Gaming qui ont la plus large part de marché (Pdm de 41 %), ensuite les télécoms (35 % de l’IP), et enfin les produits alimentaires (30 % du marché).