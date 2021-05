3,5 millions de cartes Labès imprimées et bientôt distribuées aux affiliés par courrier postal

Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi a annoncé jeudi que 3,5 millions de cartes électroniques Labès et 500 mille cartes électroniques Amen ont été imprimées et seront envoyées aux affiliés par courrier postal.

Au cours d’une séance plénière à l’ARP, il a rappelé que 20 pour cent des cartes Labès et Amen ont été distribuées en 2019, affirmant que cette opération s’inscrit dans le cadre de la digitalisation des services du ministère des affaires sociales.

La carte Labès remplacera le carnet de soins des assurés sociaux en papier pour s’en servir dans le paiement des prestations sanitaires et l’achat des médicaments.

La carte Amen social se substituera aux carnets de soins blancs et jaunes délivrés aux personnes à revenus limités et vise essentiellement la promotion des conditions de vie à travers l’amélioration de l’accès aux services de base.

Trabelsi a ajouté que le ministère s’emploie actuellement à mettre en place un régime d’assurance sur la perte d’emploi à travers la création d’une caisse autonome qui ciblera les salariés licenciés pour raisons économiques ou techniques et les diplômés du supérieur afin de leur fournir un soutien matériel et leur permettre une meilleure réhabilitation, une formation et un recyclage et pour les accompagner dans la création d’entreprises.

Trabelsi a relevé que le ministère des Affaires sociales s’emploie à lutter contre la pauvreté a travers la généralisation de la sécurité sociale à tous les Tunisiens afin de leur assurer un minimum de revenus, y compris pour les enfants et les personnes à besoins spécifiques.

Il a ajouté qu’il sera procédé au cours du deuxième semestre de l’année 2021 à la mise en place de la carte nationale du handicap qui favorisera la mise en place d’une stratégie nationale de promotion des personnes à besoins spécifiques.