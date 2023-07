350 directeurs d’écoles démis de leurs fonctions et saisie du salaire de 17 mille instututeurs

Le ministère de l’Education a annoncé ce lundi qu’il a été décidé de démettre 350 directeurs d’écoles primaires de leurs fonctions et de saisir le salaire d’un mois de 17 mille instututeurs qui refusent toujours de remettre les notes des examens des élèves en signe de protestation contre la non satisfaction de leurs revendications.

Selon un communiqué publié lundi, cette décision intervient suite à des opérations de vérification et de tri après un ultimatum donné aux instituteurs et aux directeurs des écoles primaires pour remettre les notes des examens des élèves retenus depuis le début de l’année scolaire.

La fédération de l’enseignement de base poursuit ses mouvements de protestation, dont la retenue des notes, depuis le début de l’année en signe de protestation contre la non satisfaction des revendications des enseignants.

Une commission administrative est prévue mercredi 12 juillet en cours pour prendre les décisions appropriées.

