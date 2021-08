360 mille élèves et 20 mille étudiants bénéficieront d’aides sociales

Quelque 360.000 élèves et 20.000 étudiants issus de familles nécessiteuses et à revunu limité bénéficieront d’une aide sociale à l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire, a déclaré, mercredi à la TAP, la directrice générale au ministère des Affaires sociales, Najat Dkhil. Selon la responsable, des subventions d’une valeur de 50 dinars pour chaque élève et de 120 dinars pour chaque étudiant seront accordées à leurs bénéficiaires vers la fin du mois de septembre ou début octobre prochains. Elle a ajouté que ces aides seront accordées aux familles démunies quelque soit le nombre d’enfants au sein d’une même famille. Elle a indiqué que les élèves et les étudiants issus de familles nécessiteuses qui perçoivent une subvention mensuelle permanente de180 dinars ainsi que les familles à faible revenu bénéficieront d’un abonnement dans les transports au titre de la nouvelle année scolaire et universitaire. Ces aides d’une valeur d’environ 23 millions de dinars, seront financées par le budget consacré au soutien des familles nécessiteuses et à faible revenu, en plus d’une enveloppe de 10 millions d’euros accordée par la Banque allemande de développement et décaissée sous la supervision de l’UNICEF. Dkhil a souligné que depuis le début du mois d’août, les unités de promotion sociale ont commencé à recevoir les demandes des familles nécessiteuses et à faible revenu.

