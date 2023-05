3617 touristes accueillis à l’aéroport international Enfidha-Hammamet

L’aéroport international Enfidha-Hammamet a reçu, en deux jours, les 11 et 12 mai courtant, 3617 touristes de diverses nationalités, a indiqué, samedi à l’Agence TAP, Rym Damer, chargée de l’information à TAV-Tunisie, la société à qui revient l’exploitation de l’aéroport.

Elle a expliqué que huit vols en provenance de plusieurs capitales et villes européennes ont atterri à l’aéroport international Enfidha-Hammamet, jeudi 11 mai, avec 1282 passagers à bord.

L’aéroport a enregistré, hier vendredi, l’arrivée de 14 vols, la plupart en provenance de villes britanniques, avec un total de 2335 touristes.

» Les visiteurs ont bénéficié d’un bon accueil de la part des autorités aéroportuaires, lesquelles ont procédé à la facilitation des démarches douanières pour les touristes ayant choisi la destination Tunisie pour passer leurs vacances, notamment dans les unités hôtelières de Sousse, Hammamet, Monastir et Mahdia « , a affirmé la même source

Elle a noté que la fréquence des vols à l’aéroport d’Enfidha, témoigne de l’amélioration significative des indicateurs touristiques au cours de la dernière période.

