36e sommet de l’UA: Le ministre des AE réaffirme l’engagement résolu du président Saïed à soutenir le règlement politique en Libye

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu dimanche, en marge de sa participation au 36e Sommet de l’Union Africaine, avec le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Abdallah al-Lafi.

Le ministre a, à cette occasion, réaffirmé l’engagement résolu du président Kaïs Saïed à soutenir le processus de règlement politique et de réconciliation en Libye, lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères.

Il a ajouté que la Tunisie apporte son soutien dans le cadre d’une solution inter-libyenne fondée sur une entente entre tous les protagonistes libyens, et ce en vue d’assurer l’unité et la stabilité de la Libye.

L’entretien a été l’occasion de passer en revue les relations de coopération unissant les deux pays ainsi que les moyens de les renforcer, en particulier dans les domaines de l’économie, de l’énergie et du commerce.

De son côté, al-Lafi s’est félicité des liens historiques qui existent entre les deux pays et peuples frères, appelant à consolider la coopération bilatérale et à renforcer la coordination sur les questions d’intérêt commun.

