3,8 M€ pour un projet d’appui à l’internationalisation des entreprises tunisiennes vers l’Afrique

L’atelier d’information qui s’est tenu à Tunis le 17 août 2022 en présence du ministre de l’Economie et de la Planification, M. Samir Saïed, a été l’occasion de présenter les conclusions d’une étude portant sur l’internationalisation des entreprises tunisiennes vers le marché africain. Financée par l’Agence Française de Développement (AFD), cette dernière a été réalisée entre 2018 et 2020 par la Conseil d’Analyse Economique (CAE) et le cabinet de conseil Deloitte dans le cadre du mémorandum de dialogue stratégique signé en 2018 par le gouvernement tunisien et l’AFD. Rassemblant hommes d’affaires et représentants de l’administration, cette matinée a été l’occasion d’évoquer les divers défis et opportunités que représente actuellement pour les entreprises tunisiennes le marché africain, qui ne compte actuellement que pour 9,5% du total des exportations de la Tunisie (1,46 Mds USD) réparties de la façon suivante : 7% à destination des autres pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Libye) et 2,5% à destination de l’Afrique subsaharienne. Bien que la Tunisie ait adhéré au Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA) depuis 2018 et à la Zone de LibreEchange Continentale Africaine (ZLECA) depuis 2020, le développement de son commerce et le déploiement de ses entreprises en Afrique restent entravés par un certain nombre d’obstacles politiques et économiques.

