39.000 €, en provenance de Tunis, confisqués à Malte !

Un homme a été arrêté à l’aéroport international de Malte par des responsables d’une équipe de lutte contre le blanchiment d’argent au sein de l’unité des douanes, en possession d’une importante somme d’argent non déclarée.

Le voyageur qui venait de Tunis, était en possession de plus de 39.000 euros dans une valise. «L’argent a été retiré de sa valise et confisqué pendant l’arrestation du passager et une enquête de la police a été ouverte », rapporte le site maltais d’information « TVM» . La douane tunisienne, n’y aurait rien vu !