3ème sommet Turquie-Afrique pour accentuer la percée turque sur le continent

Une quarantaine de hauts responsables africains, dont treize chefs d’Etat et deux premiers ministres, étaient attendus à Istanbul pour prendre part au 3e sommet Turquie-Afrique, vendredi 17 et samedi 18 décembre. Ils doivent y discuter du renforcement de la coopération sur les fronts économique, sécuritaire et culturel mise en place ces dernières années par Ankara.

La rencontre se déroule sous la houlette du président turc, Recep Tayyip Erdogan, plus que jamais soucieux d’accentuer la percée fulgurante de son pays sur le continent. A l’heure où les relations avec l’Union européenne sont distendues, où les révolutions arabes n’ont pas apporté les résultats escomptés, l’Afrique apparaît comme son terrain de prédilection.

Le président turc a déjà effectué 46 visites dans 30 pays et emmène toujours dans son sillage des dizaines d’hommes d’affaires et d’entrepreneurs.

Le résultat est là. En dix-huit ans, le volume des échanges commerciaux a quintuplé, passant de 5,5 milliards de dollars (4,8 milliards d’euros) en 2003 à 25,3 milliards de dollars en 2020.