3S de Nasr Ali Chakroun fera la maintenance SSI de la présidence du gouvernement

Le marché en 3 lots concerne la maintenance des équipements et logiciels du Système de Sécurité d’Information (SSI) de la présidence du gouvernement. Les trois lots de la maintenance de la solution antivirale et du relais de la messagerie, des équipements de système sécurité Fortigate 400 E, et des équipements de système sécurité Fortigate 60 E, ont été remportés par la société 3S (Société Standard Sharing Software), dont Nasr Ali Chakroun est le DG. Les 3 lots ont été reportés, selon le résultat publié par le site des marchés publics, pour un montant global de 45.646 DT.

