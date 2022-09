4% des investissements déclarés en 2021 proviennent des TRE

Des statistiques publiées samedi par l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) ont révélé que les investissements déclarés par les Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) en 2021 ont atteint 163 millions de dinars soit l’équivalent de 4% du total des investissements déclarés en Tunisie durant la même période.

Les TRE ont investi 149,5 millions de dinars dans 2292 projets dans le secteur des services, ce qui représente 14% du total des investissements déclarés dans ce secteur en 2021.

Ils ont également investi 10,27 millions de dinars dans une cinquantaine de projets dans le secteur de l’industrie, soit 0,4% du total des investissements déclarés dans ce secteur durant l’année écoulée.

Selon les statistiques, la majorité des investissements provient des Tunisiens résidents en France avec 66% des investissements dans le secteur des services et 36% dans le secteur de l’industrie.

D’après l’OTE, les complications administratives, le manque de capital et d’avantages fiscaux constituent les principaux problèmes qui empêchent les TRE d’investir dans leur pays.

Dans ce contexte, l’OTE réaffirme son soutien à tous les TRE qui désirent investir en Tunisie soulignant qu’il assure le suivi et l’accompagnement et ce, en coordination avec toutes les structures concernées par la promotion de l’investissement et le financement.

