4 millions d’actifs, à plus de 52 % dans les services

La population active en Tunisie s’établit à 4171.9 mille au troisième trimestre de 2019 contre 4162.8 mille au deuxième trimestre de 2019, soit une augmentation d’environ 9.1 mille. Cette population se répartit en 2965.7 mille hommes et 1206.2 mille femmes, ce qui représente respectivement 71.1% et 28.9% de la population active. C’est ce qu’affirment les chiffres de l’INS à fin novembre 2019. La répartition des occupés selon les secteurs d’activités, fait apparaitre 52.4% dans le secteur des services, 18.3% dans le secteur des industries manufacturières, 15.7% dans le secteur des industries non manufacturières et 13.7% dans le secteur de l’agriculture et de la pêche.