4 millions de cahiers subventionnés de plus, disponibles dans deux semaines

» 4 millions de cahiers subventionnés supplémentaires seront disponibles sur le marché tunisien au cours des deux prochaines semaines « , a fait savoir le président de la chambre nationale des commerçants en gros des fournitures scolaires et bureautiques, Faycel Abassi.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Abassi a indiqué le nombre total des cahiers subventionnés distribués sur le marché devrait dépasser 20 millions d’ici la fin du mois de septembre en cours et ce, après la distribution de 16 millions de cahiers, quotidiennement, depuis la première semaine d’août dernier.

Selon le responsable, cela reste insuffisant tant que la vente des cahiers subventionnés n’est pas orientée spécialement aux familles démunies.

» Les cahiers subventionnés constituent l’un des plus grands problèmes auxquels le marché tunisien est confronté actuellement, en particulier parce qu’ils ne sont pas destinés uniquement aux personnes à revenu limité, mais leur utilisation s’est élargie pour inclure la classe moyenne en raison des conditions économiques difficiles auxquelles les Tunisiens font face vu la détérioration de leur pouvoir d’achat « , a-t-il dit.

Dans ce contexte, Abassi a souligné la nécessité de prendre des décisions visant à rationaliser la distribution des cahiers subventionnés et à en faire bénéficier spécialement les familles à revenu limité.

Il a, par ailleurs, fait remarquer que les prix des fournitures scolaires pour l’année 2023-2024 ont enregistré une stabilité par rapport à l’année précédente.

Abassi a indiqué que le coût de ces fournitures pour un élève du niveau primaire varie entre 100 et 140 dinars au maximum.

Selon l’Institut national de la consommation et l’Observatoire national de l’approvisionnement et des prix, la rentrée scolaire coûterait 121 dinars pour un élève en première année de l’enseignement de base, 188 dinars pour un élève en 7ème année de l’enseignement de base et 226 dinars pour un élève en quatrième année secondaire.

