4 start-ups tunisiennes forment la première cohorte du « sandbox » de la BCT

4 startups tunisiennes ont été choisies pour faire partie de la première cohorte du sandbox (bac à sable) de la Banque centrale de Tunisie, c’est à dire un environnement de test pour logiciels. Les entreprises fintech choisies sont Kraoun, Instaclear, TLedger et Sqoin & Coinsence. Les entreprises testeront et valideront leurs solutions fintech afin de les faire valider. La durée de la période d’essai est de 9 mois, rapporte Tech in Africa.

- Publicité-

Les candidats fournissent des solutions liées à l’identification des clients, à la cryptoconnaissance, à la compensation transfrontalière et à la création de monnaie centrale numérique grâce à des technologies de pointe basées sur l’IA et le blockchain.

Le terme désigne un processus qui détermine le développement de l’industrie fintech de manière structurée. Les produits et services financiers sont basés sur de nouvelles technologies qui peuvent être testées dans le bac à sable sans respecter toutes les exigences réglementaires. À la fin de la période de test, tous les participants qui répondent aux normes des critères de test des régulateurs peuvent demander une autorisation ou une approbation.

Cela permet aux institutions financières existantes et aux nouveaux entrants d’expérimenter et d’innover leurs services financiers sur une période donnée.