4 ténors du Congrès US se disent préoccupés par l’extension de l’état d’exception et de la suspension du parlement

Le chef de file républicain Michael McCaul et le président démocrate Gregory Meeks de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, ainsi que le chef de file républicain Joe Wilson et le président démocrate Ted Deutch (D-FL) de la sous-commission du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et de la lutte contre le terrorisme mondial ont publié la déclaration suivante en réaction aux récents événements en Tunisie.

« Nous restons préoccupés par les événements en Tunisie, y compris la récente extension de l’état d’exception du pays au-delà du délai initial de 30 jours et la suspension continue du Parlement. Ces développements menacent la transition démocratique et le processus de réforme constitutionnelle de la Tunisie. Nous continuons de croire que la constitution tunisienne et les idéaux de la démocratie et des droits de l’homme doivent guider toute réponse aux défis politiques et économiques auxquels est confrontée la Tunisie, un important partenaire des États-Unis.

« Nous reconnaissons et apprécions également l’engagement des hauts fonctionnaires américains, y compris le conseiller adjoint à la sécurité nationale Jon Finer et l’ambassadeur américain Donald Blome, avec les représentants du gouvernement tunisien et de la société civile. Le peuple tunisien et la société civile doivent jouer un rôle actif dans le façonnement de l’avenir de la Tunisie.

« Nous continuerons à surveiller activement la situation en Tunisie et à travailler avec l’administration Biden pour encourager le retour de la Tunisie sur la voie de la démocratie », conclut la déclaration des chefs de file des hautes instances parlementaires américaines.