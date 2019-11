40% des eaux distribuées par la SONEDE perdues dans des fuites de canalisations

La gouvernance de l’eau semble être le problème majeur derrière les crises et les pénuries en cette ressource vitale en Tunisie.

Entre 35 et 40 % des quantités d’eau distribuées par la SONEDE sont perdues dans des fuites de canalisations. Un gaspillage énorme dans un pays qui vit, “depuis 25 années en situation de pénurie d’eau absolue avec moins de 377m3 par habitant par an”, selon l’indice de stress hydrique de Falkenmark.

“Si on travaille sur la réhabilitation du réseau de la SONEDE, on évitera le recours à d’autres alternatives coûteuses et on fera des économies d’eau considérables”, a déclaré à l’agence TAP, Menana Zitouni, coordinatrice du programme Dynamique autour de l’eau “Water Dynamic” et activiste de la société civile.

Rencontrée, mardi au deuxième salon de l’eau “Water Expo”, organisé au siège de l’UTICA, Zitouni, également ingénieure retraitée a expliqué que “le réseau national de distribution des eaux a une durée de vie. Il est très ancien et il est temps de le réhabiliter même s’il s’agit d’un grand chantier à entreprendre”.

D’après elle, “intervenir sur les canalisations vétustes, pourrait aussi aider à économiser de l’argent. Car, il faut aussi tenir compte de l’argent que dépense la SONEDE pour dédommager les citoyens en cas de pannes”.

Elle plaide aussi pour l’application de la carte agricole et le changement des techniques d’irrigation afin de les adapter à la nouvelle donne des changements climatiques et à la hausse des températures et son effet: l’évaporation de l’eau d’irrigation.

En exemple d’agriculture inadaptée au climat, l’activiste a cité les cultures maraichères pratiquées à Gafsa, une région qui souffre le plus de la rareté des ressources en eau en Tunisie.

Interrogée sur le rôle de la société civile dans l’amélioration de la gouvernance de l’eau en Tunisie, Zitouni qui représente au Salon de l’eau, l’Observatoire tunisien de l’eau et plus précieusement “la Dynamique autour de l’eau”, une plateforme qui milite en faveur du droit d’accès à l’eau, a fait savoir qu’un accord a été signé entre Water Dynamic et le ministère de l’Agriculture sur le sujet de la gouvernance de l’eau et la sensibilisation à ce sujet.

“On travaille actuellement sur un projet d’atelier pour mettre en place l’Assise de la société civile sur l’eau et une charte de l’eau”, a-t-elle dit.

La deuxième édition de “Water Expo”, est organisée, cette année, les 12, 13 et 14 novembre 2019, à l’UTICA, par la société “Art des événements” en collaboration avec le réseau “Eveillé pour notre environnement”.

Des ateliers scientifiques sur les problèmes de “l’eau” sont au programme du salon, avec la participation d’experts, universitaires spécialistes dans le domaine et des divers acteurs de la société civile.