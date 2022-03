40% des Tunisiens ont une «image positive» de l’UE, selon un sondage

Un sondage d’opinion a été commandée dans le cadre du programme de communication « Voisins du Sud » de l’Union Européenne afiin de mieux comprendre la perception qu’ont les citoyens de chacun des 10 pays du voisinage sud de l’UE et de ses initiatives et actions dans la région et au niveau local, et de suivre leur soutien et leur perception de ces actions et du partenariat avec l’UE.

- Publicité-

La meilleure réponse donnée par les répondants tunisiens est de savoir si l’euro est la monnaie commune de l’UE, à laquelle 81% ont répondu oui, et la deuxième meilleure réponse est de savoir si l’UE a une ambassade avec un ambassadeur nommé, avec 59% de réponses positives. Il s’agit de l’un des meilleurs taux de réponses à cette question dans toute la région du voisinage Sud.

40% des répondants ont une image positive de l’UE, et 68% pensent que l’UE a une bonne relation avec la Tunisie.

Les répondants en Tunisie associent le plus l’UE à la démocratie avec 64% des répondants disant que c’est la valeur qui représente le plus l’UE, suivie par 63% qui ont mentionné les Droits de l’Homme, 61% l’égalité et l’égalité des sexes, 61% la solidarité, et 59% la prospérité économique.

La coopération dans le domaine de la santé a obtenu le meilleur score en matière de sensibilisation au soutien de l’UE avec 40% des répondants. Les Droits de l’Homme arrivent en deuxième position en Tunisie, avec 29% des répondants indiquant avoir entendu parler des programmes de coopération de l’UE dans ce secteur. Ils sont suivis par la réforme économique et le soutien aux PME, l’éducation et les compétences, et la culture avec 29%. 22% et 22%. Les personnes interrogées en Tunisie estiment que l’UE devrait s’impliquer davantage dans le secteur des soins de santé (41%), suivi du tourisme (35%) et de l’aide humanitaire (34%).

Cette enquête – qui fait partie d’une vague de sondages d’opinion réalisés dans huit pays partenaires du voisinage sud – a été menée en Tunisie entre juillet et septembre 2021, avec 1 002 personnes consultées lors d’entretiens en face à face. Les répondants ont été interrogés sur leur perception générale de l’UE et des valeurs auxquelles elle est associée, sur les relations de l’UE avec leur pays et sur l’impact du soutien financier de l’UE, notamment pour soutenir la réponse de leur pays à la crise du COVID-19. Les enquêtes s’intéressent également aux sources d’information préférées, à la façon dont les gens perçoivent leur situation personnelle et la situation dans leur pays, et à leurs attentes pour l’avenir.