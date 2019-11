40 DT/j pour récolter les olives. Où est “حالة وعي” ?

Un Post partagé, qui dit «Il préfère parcourir 400 kilomètres à pied pour Carthage, et refuse la cueillette des olives pour 40 DT par jour ». Elle reflète une certaine mentalité qui existe chez certains jeunes et qu’alimentent certains, sinon beaucoup de politiciens. Des jeunes qui se montrent en chômage, alors que l’agriculture manque cruellement de main d’œuvre. Une agriculture, où la cueillette des oliviers est généralement payé 40 DT net par jour, sans compter le déjeuner, le thé et parfois même les cigarettes. Il y a quelques années, deux anciens ministres avaient fait cette remarque. Il avaient été férocement attaqués et vilipendés sur les réseaux sociaux. La campagne, dit «état de conscience» qui avait nettoyé quelques rues et re-décoré quelques pavés, aurait-elle maintenant le courage d’encourager la jeunesse tunisienne à aller travailler à la cueillette des olives, pour sauver ce secteur importateur de devises ?