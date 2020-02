400 mille DT pour une dizaine de jeunes promoteurs, en coopération avec les Italiens

Une dizaine de jeunes promoteurs vont bénéficier de financements individuels estimés à 40 mille dinars dans le cadre du projet de coopération technique tuniso-italien pour l’utilisation des énergies renouvelables dans le secteur agricole (REFAT), selon la chargée de l’économie sociale et solidaire au ministère de l’Agriculture, Nawal Jebes.

Dans une déclaration à la presse en marge du lancement du projet de la coopération technique tuniso-italien, Jebes a ajouté que ces promoteurs ont été sélectionnés selon les plans d’affaires de leurs projets qui devaient être compatibles avec les orientations du projet ” REFAT “. Ces promoteurs ont été répartis entre plusieurs gouvernorats, notamment, Gafsa, Kasserine, Sidi Bouzid et Sousse.

Elle a précisé que l’opération du financement intervient après des cycles de formation techniques, ouverts à 24 candidats. Dix d’entre eux ont été sélectionnés, alors que le reste des candidats (14 promoteurs) seront financés à travers d’autres réseaux.

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, qui dirige, ce programme, tend à renforcer l’utilisation des énergies renouvelables, en vue de contribuer à soutenir l’effort international pour la réduction des gaz à effets de serre et mettre en place des incitations pour la production et la consommation plus égalitaire dans l’usage de l’énergie par les petits agriculteurs.

Le projet de ” l’énergie renouvelable pour le développement du secteur agricole en Tunisie “, qui a été lancé dans le cadre de la coopération bilatérale tuniso-italienne vise à diffuser les systèmes de pompage en utilisant l’énergie renouvelable (photovoltaïque, éolienne, hybride ), dans le domaine de l’agriculture d’irrigation et le renforcement du dessalement de l’eau de mer en utilisant l’énergie solaire par les petits éleveurs.

L’ambition est, également, de développer un programme de perfectionnement et de renforcer les capacités d’utilisation de l’énergie renouvelable dans le secteur agricole par les jeunes diplômés ainsi que pour les régions actives dans le domaine de l’agriculture.