42 voitures de service à … 2,000 DT !!

L’Observatoire des marchés publics, continue de sévir par ses erreurs de chiffres. On avait déjà évoqué le cas de cette information de « 4 voitures de service pour 25 MDT », l’Observatoire qui est LA source d’information sur les résultats des appels d’offres publics, a fait mieux !

Le 21 décembre 2023, cette institution qui est sous la tutelle directe de la Primature, publiait le résultat d’un appel d’offres pour l’acquisition de 42 voitures de service. Selon le site des marchés publics, c’est le concessionnaire Artes qui a remporté ce marché pour la somme de 2,000 DT !!

Ces erreurs, répétées (Comme cet autre AO d’habillement de la municipalité de Sousse écrit en MDT alors qu’il est en milliers DT), dans l’écriture des chiffres qui ne fait pas de différence entre le millime et le million, qui ne sait pas que la monnaie officielle et l’unité de compte de la Tunisie est le Dinar et non le millime, et qui ne connait pas la différence entre le point et la virgule dans les séparateurs de chiffres, font légion et ne donnent point l’image d’une institution qui veille à l’exactitude des information que l’Etat tunisien livre, au public et aux étrangers pour les résultats des AO internationaux !