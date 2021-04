43 centres d’expertise tunisiens dans 13 domaines du développement rencensés par la BID

Un recensement réalisé par la Banque Islamique de Développement (BID) a permis de sélectionner 43 centres d’expertise tunisiens dans 13 domaines du développement, a indiqué un rapport relatif au recensement des agences d’expertises tunisiennes dans le domaine de la coopération technique en Tunisie.

Présenté au cours d’une réunion virtuelle tenue, lundi, ce récemment vise à favoriser l’échange d’expériences et d’expertises à travers la réalisation d’une base de données sur les centres et les agences d’expertise tunisiens afin de favoriser l’échange des expériences réussies avec d’autres pays.

Il s’agit de la mise en œuvre de projets dans le cadre de coopération tripartite et de coopération Sud-Sud, selon un communiqué du ministère de l’Economie, des finances et de l’Appui à l’investissement.

Pour le ministre de l’Economie, Ali Kooli, ce travail s’inscrit dans le cadre de la coopération fructueuse entre la Tunisie et la BID, ajoutant que la situation que traversent les pays membres à cause des répercussions du Covid-19 nécessite davatange de coopération, de solidarité et d’échange d’expériences et d’expertises, afin d’atténuer ces impacts.

De son côté le président de la BID, Bander Hajjar a souligné que le recensement donnera un nouvel élan à la coopération tripartite.

Il s’agit de faire connaitre des centres d’expertise tunisiens auprès des pays membres de la BID qui souhaitent bénéficier et partager des expériences dans plusieurs domaines dans lesquels la Tunisie a transcrit des progrès a-t-il expliqué.