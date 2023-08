4,3 Mds DT en 7 mois en transferts des TRE

Selon les dernières données de la banque centrale, les transferts des résidents de l’étranger (TRE) ont atteint 4,3 Md DT sur 7 mois à fin juillet, en hausse de 4% en un an et représentant 1,3 Md € au taux actuel. Par ailleurs, et selon les chiffres de la BCT, les réserves tunisiennes en devises, surveillées comme le lait sur le feu, totalisaient 23,725 Mds DT, représentant 103 jours d’importation.

Quant aux recettes touristiques, elles ont atteint 3,8 Mds DT sur la même période, en hausse de 53% en un an et représentant 1,14 Md €. Selon le ministère du tourisme, la Tunisie a déjà accueilli plus de 5 M de touristes. En cumulé, ce sont environ 1,5 Md TND de recettes et transferts supplémentaires, soit près de 500 M€ de rentrées de devises supplémentaires sur 7 mois par rapport aux 7 premiers mois 2022.