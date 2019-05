4439 infractions ont été relevées au cours des 11 premiers jours de Ramadan

Les équipes du contrôle économique ont relevé, au cours des 11 premiers jours de Ramadan, 4439 infractions, a déclaré le directeur général de la concurrence et des enquêtes économiques au ministère du commerce Yasser Ben Khelifa.

Il a expliqué, dans une déclaration, à l’agence TAP, que 34% des infractions économiques relevées au cours de ces 11 premiers jours ont concerné les secteurs des produits alimentaires, des fruits et légumes (32%), des cafés et des boulangeries (24%), suvi des infractions relatives à la volaille, aux oeufs et aux viandes rouges.

Et de poursuivre, dans le même ordre d’idées, que les visites d’inspection dont le nombre a atteint 37 341 visites assurées par 1367 équipes de contrôle (avec une moyenne située entre 123 et 125 équipes quotidiennement et entre 400 et 421 infractions économiques par jour) ont permis jusqu’au 11ème jour de Ramadan la saisie de 39 tonnes de légumes et fruits, plus de 6 tonnes de viandes et poissons, 121 tonnes de produits subventionnés (farine, semoule et sucre) et plus de 5 mille litres de lait.

Ben Khelifa a egalement révélé que concernant le programme d’action des équipes du contrôle économique, au cours de la seconde moitié du mois de Ramadan 2019, le contrôle sera intensifié pour concerner davantage les pâtisseries, les magasins de prêt-à-porter ainsi que ceux réservés aux jouets pour enfants, les cafés et le secteur des fruis secs. L’accent sera en outre mis sur la distribution et la vente de l’huile végétale aux commerçants en gros et en détail.

Pour rappel, les équipes du contrôle économique du ministère du commerce ont saisi, jeudi dernier, 20 085 litres d’huile subventionnée après une campagne natioinale menée avec les unités de la sécurité, la police municipale. La visite a concerné le units de conditionnement de l’huile végétale et les commerçants en gros et en détail de ce produit.