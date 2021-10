48 infractions économiques relevées lors d’une campagne de contrôle économique à Bizerte

48 infractions économiques ont été relevées samedi lors d’une campagne effectuée par les brigades de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à Bizerte, a indiqué le directeur régional du commerce Yasser Ben Khlifa. Cette campagne s’inscrit dans le cadre des travaux du comité régional de maîtrise des prix et la lutte contre la spéculation afin de mettre fin au phénomène de commerce parallèle et de la contrebande, a expliqué la même source. 13 équipes ont été mobilisées et qui ont réussi à saisir 4.5 tonnes de pomme de terre, 6.5 tonnes de fruits et légumes, 1.5 tonnes d’olives, 2400 œufs, 484 litres de jus, 38 kg de viande et 48 litres d’huile végétale subventionnée, a encore précisé la même source.

