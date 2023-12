Hamas est « prêt en principe » à reprendre les négociations sur la libération des otages, selon Qatar

Les médiateurs qataris ont transmis vendredi un message à Israël selon lequel le Hamas « accepte en principe » de revenir à la table des négociations pour tenter de parvenir à un accord sur la libération d’une quarantaine d’otages détenus dans la bande de Gaza en échange d’un cessez-le-feu et d’autres conditions, selon trois hauts responsables israéliens.

Le message transmis par le Hamas à travers Doha est différent de la demande exprimée publiquement par les responsables du Hamas ces dernières semaines, selon laquelle Israël doit cesser la guerre à Gaza et retirer ses forces de la bande comme condition de la reprise des négociations. Les efforts pour reprendre les négociations restent centrés sur la proposition présentée il y a quelques semaines par le chef du Mossad, David Barnea, lors d’une réunion à Varsovie avec le chef de la CIA, Bill Burns, et avec le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani. La proposition prévoyait la libération d’environ 40 otages – des femmes restées captives du Hamas, des hommes de plus de 60 ans et des personnes enlevées qui souffrent de maladies potentiellement mortelles ou de blessures graves et nécessitent des soins médicaux urgents.

- Publicité-